В декабре украинцев ждет немало новшеств.

Увеличится прожиточный минимум, вырастут основные выплаты, увидим новую монету. А еще – тестирование 5G-связи и пробную перепись. О главных изменениях декабря сообщает ТСН.

С 1 декабря в Украине вырос прожиточный минимум — до 2027 грн.

К прожиточному минимуму в Украине привязаны многие выплаты. Соответственно, вырастут и пенсии — до 1638 грн (минимальная), помощь по безработице — до 8 408 грн, алименты — до 889,5 грн (для детей до 6 лет) и до 1 109 (для детей от 6 лет).

Кроме того, в этом месяце украинцы увидят новую монету — НБУ вводит в оборот 5-гривневую монету.

В то же время, выводить из обращения бумажные купюры того же номинал Нацбанк пока не планирует.

Также в нашей стране в этом месяце начнут тестировать 5G-связь. Эксперимент планируют провести в шести городах — Киеве, Одессе, Днепре, Харькове, Черкассах и Львове. Тестирование стартовало 1 декабря и продлится до 31 мая 2020 года.

Еще в декабре проведут пробную перепись населения. Тест проведут в одном из районов Киева и Киевской области. Перепись проведут в обычном порядке: специалисты будут обходить дома и записывать жителей. Но одновременно с традиционным способом, будет работать и новый — электронный. На сайте Госстата создали специальную анкету, которую люди могут заполнить самостоятельно.

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