Об этом сообщает AFP.

«Берлинский музей Штази, в котором представлены предметы тайной полиции Восточной Германии, был ограблен», — говорится в сообщении.

Как сообщили в полиции, грабители пробрались через окно на первом этаже, «разбили несколько витрин, украли медали и украшения». Злоумышленники скрылись незамеченными, а разбитые витрины обнаружил охранник во время утреннего обхода 1 декабря.

Ограбление произошло менее чем через неделю после ограбления сокровищницы «Зеленый свод» в Дрездене 25 ноября, где представлена самая богатая коллекция драгоценностей в Европе.







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