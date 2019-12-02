«50 гривен»: громкий фотопроект о людях, которых мы обычно не замечаем RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: В Берлине ограбили музей истории спецслужбы Штази • Зеленский хочет привлечь США к переговорам по Крыму • Каких новшеств ждать украинцам в декабре • В Карпатах началась настоящая зима • Американец в суде доказал, что борщ - украинское, а не российское блюдо • Погода в Украине в ближайшие дни ухудшится • Джонсон обещает масштабную оборонную реформу Британиивсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: общество, деньги, люди, портрет, фотопроект. «50 гривен»: громкий фотопроект о людях, которых мы обычно не замечаем 601общество, деньги, люди, портрет, фотопроект. «Проект «50 гривен» для меня стал очень знаковым и сильным, а главное своеобразной отправной точкой в мир совершенно другой фотографии, фотографии которая может не просто остановить время, а с помощью содержания и формы приблизить к людям с которыми я в обычной жизни сталкиваюсь очень редко.

Проект исследование жизни людей которые находятся на грани выживания, между бедностью и полной нищетой. Это культурный срез того, как в одном месте и в одно время могут существовать разные миры. Дикий контраст между разными слоями в обществе. Чтобы вычленить из общества этих людей я придумал следующее — вешать объявления в публичных местах, на столбах, в общественном транспорте, различных спальных районах. В объявлении призыв к действию означающий, что фотограф платит за портрет 50грн. Также упомянуто, что возраст и внешность не имеют значение. После фотосессии я задавал людям один-единственный вопрос: «Как вы потратите деньги?».

Человек готов проделать долгий путь чтобы добраться до студии. Пятьдесят гривен — сравнительно небольшая сумма в сегодняшней Украине. Но для части жителей это значительные деньги, каждый герой обоснованно может сказать на что он потратит эти деньги.

Я не хочу как-либо приукрасить эти портреты или как-то выделить их на фоне остальных и потому выбрал белый фон, как нейтральный и не отвлекающий от героя. За время проекта я понял насколько мы разные и какие у всех разные потребности во всем». Евгения - 21 год. Пятьдесят гривен потратит на сигареты, Кэмел или Бонд. Фоторепортажи Популярные теги фотография, заводы, юмор, животные, праздники, автомобили, Шахтер, война, мода, оккупация, США, музыка, митинги, Львов, марш, фестивали, путешествия, беспорядки, Порошенко, выборы, учения, ЗСУ, Динамо, военная техника, город, бизнес, пейзажи, Киев, искусство, культура, милиция, архитектура, выставки, традиции, Верховная Рада, соревнования, экология, туризм, цирк, транспорт, дети, фотоподборки, Донбасс, джаз, мир, тест-драйв, Карпаты, парады, самолеты, кошки, досуг, Дмитрий Дятлов, аннексия Крыма, политики, столкновения, уикенд, спорт, Путин, история, технологии, зима, дизайн, Майдан, ВМС, Александр Зубко, катастрофы, суд, корабли, акции, Сергей Смоленцев, знаменитости, протесты, #Євромайдан, Россия, Одесса, общество, фотографы, Саакашвили, полиция, Львів, женщины, депутаты, церковь, футбол, ВСУ, политика, фотопроект, НАТО, солдат, стихийные бедствия, вера, фотоконкурсы, природа, авиация, концерты, живопись, Нацгвардия, люди, портрет, АТО Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис фотография, заводы, юмор, животные, праздники, автомобили, Шахтер, война, мода, оккупация, США, музыка, митинги, Львов, марш, фестивали, путешествия, беспорядки, Порошенко, выборы, учения, ЗСУ, Динамо, военная техника, город, бизнес, пейзажи, Киев, искусство, культура, милиция, архитектура, выставки, традиции, Верховная Рада, соревнования, экология, туризм, цирк, транспорт, дети, фотоподборки, Донбасс, джаз, мир, тест-драйв, Карпаты, парады, самолеты, кошки, досуг, Дмитрий Дятлов, аннексия Крыма, политики, столкновения, уикенд, спорт, Путин, история, технологии, зима, дизайн, Майдан, ВМС, Александр Зубко, катастрофы, суд, корабли, акции, Сергей Смоленцев, знаменитости, протесты, #Євромайдан, Россия, Одесса, общество, фотографы, Саакашвили, полиция, Львів, женщины, депутаты, церковь, футбол, ВСУ, политика, фотопроект, НАТО, солдат, стихийные бедствия, вера, фотоконкурсы, природа, авиация, концерты, живопись, Нацгвардия, люди, портрет, АТОВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Евгения - 21 год. Пятьдесят гривен потратит на сигареты, Кэмел или Бонд. Facebook/ Рома Пашковский Киев, Украина 02.12.2019



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