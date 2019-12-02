Деловые Сводки
|Елочные игрушки с картинками Освенцима: Amazon вновь попал в скандал
|02.12.2019 16:47
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Американский великан Интернет-торговли Amazon убрал из каталога новогодние украшения и сувенирную продукцию с изображениями концлагеря в Освенциме.
Меры были приняты после публичной критики со стороны польского музея “Аушвиц” и осуждения такой торговли многими пользователями Сети. Об этом сообщает The Guardian.
Так на рождественских товарах, вызвавших горячую критику, использовались фотографии из Освенцима, в том числе железнодорожных путей к воротам с надписью “Работа делает свободным”.
Amazon отозвал игрушки и сувениры из продажи и предупредил, что продавцов, которые нарушают правила ритейлера, будут наказывать вплоть до удаления учетной записи.
“Продажа “елочных украшений“ с изображениями Освенцима не кажется нам уместной. Освенцим на открывашке для бутылок — это неуважительно.
Мы просим Amazon удалить эти товары”, — говорится в сообщении польского музея. Как сообщалось, в августе первый руководитель Литвы после восстановления независимости Витаутас Ландсбергис обратился к онлайн-ритейлеру Amazon с просьбой изъять товары с советской символикой.