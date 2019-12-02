В Кремле считают невозможным обсуждение “темы Крыма“. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал идею президента Украины Владимира Зеленского создать трехстороннюю переговорную группу по Крыму с участием США, пишут российские СМИ. Любое обсуждение темы Крыма невозможно. Об этом часто говорилось на разных уровнях, - сказал Песков.

Отвечая на вопрос журналиста о том, что президент РФ Владимир Путин всё-таки мог бы ответить на прямое предложение Зеленского о Крыме, Песков заявил: непременно, он даст развернутые и последовательные ответы на все соответствующие вопросы, которые могут ставиться. Как президент всегда делает – открыто, конструктивно и абсолютно исчерпывающе.

Напомним, сегодня появилась информация о намерении президента Зеленского поднять тему Крыма в ходе запланированного саммита в нормандском формате. Украинский руководитель хочет создать трехстороннюю переговорную группу с привлечением США.

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