В Украине средняя сумма платежки за коммунальные услуги в октябре по сравнению с сентябрем выросла на 30%.

Так, средние начисления, с учетом электроэнергии (из расчета 150 кВт•ч), на одного владельца лицевого счета составили 938,9 грн, что на 224,1 грн больше, чем в сентябре (714,8 грн).

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики. Отметим, что средний размер платежки в 2019 году составлял:

- Январь - 2693,2 грн,

- Февраль - 2660,6 грн,

- Март - 2296,5 грн,

- Апрель - 1191,9 грн,

- Май - 779,4 грн,

- Июнь - 659,6 грн,

- Июль - 652,9 грн,

- Август - 667 грн,

- Сентябрь - 714,8 грн.

По данным Госстата, задолженность населения по уплате коммунальных услуги на конец октября 2019 года составила 52,1 млрд грн, что на 1,1 млрд грн больше, чем месяцем ранее (51 млрд грн).

В частности, на конец октября 2019 года задолженность населения по уплате за поставки природного газа составляла 22,9 млрд грн, за централизованное отопление и снабжение горячей водой - 14,4 млрд грн, за содержание домов и сооружений и придомовых территорий - 5,0 млрд грн, за централизованное снабжение холодной водой и водоотвод - 4,2 млрд грн, за вывоз бытовых отходов - 0,8 млрд грн, за поставки электроэнергии - 4,8 млрд грн

В октябре 2019 года населением страны уплачено за жилищно-коммунальные услуги 5,8 млрд грн (83,2% начисленных за этот период сумм), за поставку электрической энергии - 3,0 млрд грн (105,8%).

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