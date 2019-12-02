В Черновцах были запрещены цирки-шапито, в которых перед публикой выступают животные. Соответствующее решение было принято на заседании городского совета.

По решению депутатов, подобным развлекательным заведениям больше не будут выдавать дозволение на проведение гастролей.

Ранее такой запрет был введен городской властью Киева и Львова. В Министерстве культуры уверяют, что цирки с животными полностью должны исчезнуть в Украине уже с 2021 года – рассказали в новостях «Сегодня» на телеканале «Украина».

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