В этот раз для празднования новогодних праздников в Верховной Раде Украины планируется установить девять искусственных елок.

Об этом сообщает УНН, ссылаясь на комментарий информационного управления парламента.

Сообщается, что в этом году установят елки, которые были приобретены до 2018 года. Новых новогодних красавиц покупать не будут.

«В административном здании Верховной Рады Украины планируется установить девять искусственных елок, приобретенных до 2018 года», - сказано в сообщении.

Также отмечается, что украшений для елок в этом году не закупали. Декорирование будут осуществлять технические работники парламента. Было решено не обращаться за помощью к профессиональным декораторам.

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