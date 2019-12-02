|В Раде планируют установить старые елки
|02.12.2019 18:55
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В этот раз для празднования новогодних праздников в Верховной Раде Украины планируется установить девять искусственных елок.
Об этом сообщает УНН, ссылаясь на комментарий информационного управления парламента.
Сообщается, что в этом году установят елки, которые были приобретены до 2018 года. Новых новогодних красавиц покупать не будут.
«В административном здании Верховной Рады Украины планируется установить девять искусственных елок, приобретенных до 2018 года», - сказано в сообщении.