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В референдуме по рынку земли нет необходимости - Стефанчук
02.12.2019 20:11
У президента Владимира Зеленского есть мандат доверия на создание прозрачного рынка земли.

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Об этом заявил первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук на Согласовательном совете, сообщает Укринформ.

"Что касается вопроса необходимости вынесения на референдум вопроса, связанного с землей, хочу сказать несколько аспектов. Во-первых, в программе Президента Владимира Зеленского есть пункт о создании прозрачного рынка земли, он был указан как один из ключевых пунктов предвыборной программы", - отметил Стефанчук.

Он также добавил, что с учетом 73% украинцев, поддержавших программу Зеленского, можно сказать, что ему был предоставлен мандат доверия на реализацию этого пункта.

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