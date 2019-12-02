После старта работы новой таможни будут уволены более 500 наиболее одиозных ее работников. Об этом заявил глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов, сообщает UA: Украинское радио. "Сейчас с уже официальным запуском новой Гостаможслужбы более 500 наиболее одиозных сотрудников таможне не будут переведены в новую структуру и будут уволены", - сказал чиновник. По его словам, без качественного обновления состава ведомства коррупция будет продолжаться. "Сокращение структур конечно даст определенную экономию на издержках. Конечно, она поможет скоординировать и централизовать определенные процессы. Но, что не менее важно, это просто еще и техническое, тактическое решение чтобы обновить руководящий состав. Потому что я совершенно не верю людям, которые 20 лет создавали ту систему, которая явно не удовлетворяет ни нас как налогоплательщиков, ни политиков", - пояснил он. Поэтому, обновления кадров, по мнению главы таможни, это очень важная составляющая реформы. "Без освобождения как минимум полтысячи старых кадров, запятнавших себя, двигаться вперед, это честно говоря, имитация реформы. Имитировать реформу я точно не буду", - подчеркнул Нефедов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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