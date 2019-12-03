Об этом заявил директор Департамента общего среднего и дошкольного образования Министерства образования и науки Украины Юрий Кононенко на Форуме ООН по вопросам меньшинств, выступление которого обнародовано на сайте Постоянного представительства Украины в Facebook.

"До оккупации в Крыму и Севастополе функционировало 660 школ. Все дети изучали украинский язык, почти 13 тысяч учились на этом языке, более 2 тысяч - на крымскотатарском языке. С 2014 года, когда Россия использовала так называемую "защиту русскоязычного населения" в качестве фальшивого повода для оккупации, количество украинских школ в Крыму сократилось на 87%. В 150 раз, в 150 раз уменьшилось количество учеников в Крыму, которые учатся на украинском языке. Формально осталась только одна такая школа", - заявил он.

Кроме того, во временно оккупированном Крыму очень сократилось и количество учебных учреждений с изучением крымскотатарского и украинского языков и учеников в них, как и произошло сокращение учебного времени для преподавания этих языков, что "свидетельствует о грубом нарушении оккупационными властями прав украинцев и крымских татар на образование".

"Для предоставления помощи детям, права которых нарушаются в АР Крым и Севастополе, Украиной созданы все условия для изучения украинского языка, литературы и истории дистанционно с помощью информационных технологий. Украина выражает глубокую озабоченность ситуацией, сложившейся в сфере образования на оккупированной Российской Федерацией территории. Мы призываем оккупационные власти выполнять свои обязательства, а международные мониторинговые механизмы держать ситуацию в АР Крым и Севастополе под пристальным контролем", - подчеркнул украинский дипломат.

Кононенко добавил, что нарушение прав граждан на образование на родном языке и изучение украинского и крымскотатарского языков является одним из главных вызовов, связанных со временной оккупацией территории АР Крым и Севастополя. При этом, несмотря на внимание на это со стороны международного сообщества, что нашло отражение в ряде резолюций ГА ООН, а также промежуточного решения Международного суда ООН, оккупационная власть отказывается выполнять свои обязательства.

Как сообщалось, 28-29 ноября в Женеве состоялась 12-я сессия Форума по вопросам меньшинств. Его главной темой было "Образование, язык и права человека меньшинств".

На форум прибыл незаконно избранный в Госдуму России от оккупированного Крыма коллаборационист Руслан Бальбек. В этой связи Украина сделала ряд шагов для предупреждения руководства форума о нелегитимности участия представителей оккупационных властей Крыма и их приспешников.

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