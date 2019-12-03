Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров страны Йосихиде Суга, сообщает Kyodo News.

"Важно обеспечить площадку для практики с точки зрения безопасности, следовательно мы будем продолжать пытаться построить постоянный объект в ближайшее время", - заявил Суга.

Как отмечается, договоренность о покупке острова в префектуре Кагосима была достигнута в прошлую пятницу, 29 ноября.

Территория острова составляет 8 кв. км.

На данный момент тренировки ВВС США проходят на острове Иводзима в 1,2 тыс. км от Токио. Однако Соединенные Штаты попросили Японию изменить место учений из-за того, что Иводзима находится слишком далеко от военной базы США в городе Ивакуни префектуры Ямагути.

Ранее в МИД Японии выразили убежденность, что присутствие американских войск положительно сказывается на безопасности в регионе.

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