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Япония купит остров для военных учений США
03.12.2019 14:18
Японское правительство согласилось выкупить из частной собственности пустынный остров Магесима, на юго-западе страны, за $146 миллионов для учений ВВС США.

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Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров страны Йосихиде Суга, сообщает Kyodo News.

"Важно обеспечить площадку для практики с точки зрения безопасности, следовательно мы будем продолжать пытаться построить постоянный объект в ближайшее время", - заявил Суга.

Как отмечается, договоренность о покупке острова в префектуре Кагосима была достигнута в прошлую пятницу, 29 ноября.

Территория острова составляет 8 кв. км.

На данный момент тренировки ВВС США проходят на острове Иводзима в 1,2 тыс. км от Токио. Однако Соединенные Штаты попросили Японию изменить место учений из-за того, что Иводзима находится слишком далеко от военной базы США в городе Ивакуни префектуры Ямагути.

Ранее в МИД Японии выразили убежденность, что присутствие американских войск положительно сказывается на безопасности в регионе.

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