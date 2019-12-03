3 декабря RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: Япония купит остров для военных учений США • Сериал "Чернобыль" выиграл европейскую премию Rose d'Or Awards • После избрания Зеленского Украина продвинулась в борьбе с коррупцией - Помпео • В Инсбруке туристы смогут ездить на общественном транспорте бесплатно • В Крыму количество учащихся с обучением на украинским уменьшилось в 150 раз • Во Львове священный Николай будет принимать в четырех резиденциях • Милованов опроверг информацию о смене руководства Нафтогазавсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: политика, общество, рейтинги, социология, Зеленский. 3 декабря 91политика, общество, рейтинги, социология, Зеленский. Володимир Зеленський з перших днів президентства дивує «рекордами»: переміг на виборах з найвищими відсотками (73,22%), виконав обіцянку та зняв недоторканність, побив світовий рекорд за тривалістю спілкування з пресою... З останнього рекорду — швидкість падіння довіри. Згідно з даними КМІС, лише за осінь він втратив 21% довіри українців. Яким був досвід його попередників? Хто лідер розчарувань, з якою швидкістю падали їхні рейтинги та як зреагував сам Зеленський на погані відгуки з боку суспільства? Фоторепортажи Популярные теги животные, корабли, Сергей Смоленцев, ЗСУ, бизнес, Киев, политика, Александр Зубко, Дмитрий Дятлов, Нацгвардия, протесты, Саакашвили, марш, традиции, аннексия Крыма, заводы, технологии, природа, культура, столкновения, дизайн, солдат, самолеты, фестивали, учения, фотоконкурсы, фотография, Львів, спорт, Майдан, парады, ВСУ, зима, автомобили, Шахтер, Одесса, Россия, общество, женщины, политики, искусство, Динамо, портрет, Верховная Рада, мир, ВМС, люди, Донбасс, история, тест-драйв, акции, праздники, музыка, фотопроект, США, война, туризм, цирк, путешествия, город, джаз, АТО, досуг, фотоподборки, транспорт, катастрофы, соревнования, кошки, суд, архитектура, НАТО, концерты, военная техника, живопись, юмор, выставки, знаменитости, вера, дети, полиция, экология, депутаты, #Євромайдан, Порошенко, футбол, Карпаты, Львов, выборы, милиция, авиация, мода, Путин, стихийные бедствия, уикенд, оккупация, фотографы, церковь, митинги, беспорядки, пейзажи Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис животные, корабли, Сергей Смоленцев, ЗСУ, бизнес, Киев, политика, Александр Зубко, Дмитрий Дятлов, Нацгвардия, протесты, Саакашвили, марш, традиции, аннексия Крыма, заводы, технологии, природа, культура, столкновения, дизайн, солдат, самолеты, фестивали, учения, фотоконкурсы, фотография, Львів, спорт, Майдан, парады, ВСУ, зима, автомобили, Шахтер, Одесса, Россия, общество, женщины, политики, искусство, Динамо, портрет, Верховная Рада, мир, ВМС, люди, Донбасс, история, тест-драйв, акции, праздники, музыка, фотопроект, США, война, туризм, цирк, путешествия, город, джаз, АТО, досуг, фотоподборки, транспорт, катастрофы, соревнования, кошки, суд, архитектура, НАТО, концерты, военная техника, живопись, юмор, выставки, знаменитости, вера, дети, полиция, экология, депутаты, #Євромайдан, Порошенко, футбол, Карпаты, Львов, выборы, милиция, авиация, мода, Путин, стихийные бедствия, уикенд, оккупация, фотографы, церковь, митинги, беспорядки, пейзажиВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Володимир Зеленський з перших днів президентства дивує «рекордами»: переміг на виборах з найвищими відсотками (73,22%), виконав обіцянку та зняв недоторканність, побив світовий рекорд за тривалістю спілкування з пресою... З останнього рекорду — швидкість падіння довіри. Згідно з даними КМІС, лише за осінь він втратив 21% довіри українців. Яким був досвід його попередників? Хто лідер розчарувань, з якою швидкістю падали їхні рейтинги та як зреагував сам Зеленський на погані відгуки з боку суспільства? 03.12.2019



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