3 декабря RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: НБУ в ноябре оштрафовал четыре банка • Япония купит остров для военных учений США • Сериал "Чернобыль" выиграл европейскую премию Rose d'Or Awards • После избрания Зеленского Украина продвинулась в борьбе с коррупцией - Помпео • В Инсбруке туристы смогут ездить на общественном транспорте бесплатно • В Крыму количество учащихся с обучением на украинским уменьшилось в 150 раз • Во Львове священный Николай будет принимать в четырех резиденцияхвсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: студенты, языковая политика, ВУЗЫ, русский язык. 3 декабря 125студенты, языковая политика, ВУЗЫ, русский язык. Все це через законопроєкт, який депутати ухвалили в першому читанні. Він містить правки щодо мови освіти. Там є пункт, що для іноземних громадян навчання може бути іноземною мовою (зокрема, російською). Перш ніж судити: чи є це зрада, чи перемога, давайте подивимося на те, як відбувається таке навчання. Журналісти відправилися до Національного медичного університету імені Богомольця, в якому чимало іноземних студентів. Фоторепортажи Популярные теги Шахтер, тест-драйв, бизнес, дети, спорт, стихийные бедствия, акции, фотография, джаз, полиция, депутаты, праздники, политики, искусство, митинги, столкновения, история, Киев, ВМС, соревнования, Александр Зубко, культура, #Євромайдан, концерты, город, выставки, США, транспорт, экология, люди, военная техника, аннексия Крыма, Донбасс, юмор, заводы, автомобили, Майдан, ВСУ, политика, Львов, животные, протесты, Нацгвардия, оккупация, футбол, милиция, традиции, парады, природа, война, технологии, беспорядки, Львів, досуг, фотоконкурсы, вера, самолеты, живопись, цирк, Динамо, Одесса, авиация, выборы, уикенд, мода, солдат, Порошенко, дизайн, фестивали, музыка, пейзажи, фотоподборки, знаменитости, марш, архитектура, Путин, Сергей Смоленцев, фотографы, Верховная Рада, кошки, Дмитрий Дятлов, Саакашвили, общество, женщины, церковь, ЗСУ, зима, фотопроект, катастрофы, портрет, Россия, суд, НАТО, учения, Карпаты, АТО, корабли, путешествия, туризм, мир Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис Шахтер, тест-драйв, бизнес, дети, спорт, стихийные бедствия, акции, фотография, джаз, полиция, депутаты, праздники, политики, искусство, митинги, столкновения, история, Киев, ВМС, соревнования, Александр Зубко, культура, #Євромайдан, концерты, город, выставки, США, транспорт, экология, люди, военная техника, аннексия Крыма, Донбасс, юмор, заводы, автомобили, Майдан, ВСУ, политика, Львов, животные, протесты, Нацгвардия, оккупация, футбол, милиция, традиции, парады, природа, война, технологии, беспорядки, Львів, досуг, фотоконкурсы, вера, самолеты, живопись, цирк, Динамо, Одесса, авиация, выборы, уикенд, мода, солдат, Порошенко, дизайн, фестивали, музыка, пейзажи, фотоподборки, знаменитости, марш, архитектура, Путин, Сергей Смоленцев, фотографы, Верховная Рада, кошки, Дмитрий Дятлов, Саакашвили, общество, женщины, церковь, ЗСУ, зима, фотопроект, катастрофы, портрет, Россия, суд, НАТО, учения, Карпаты, АТО, корабли, путешествия, туризм, мирВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Все це через законопроєкт, який депутати ухвалили в першому читанні. Він містить правки щодо мови освіти. Там є пункт, що для іноземних громадян навчання може бути іноземною мовою (зокрема, російською). Перш ніж судити: чи є це зрада, чи перемога, давайте подивимося на те, як відбувається таке навчання. Журналісти відправилися до Національного медичного університету імені Богомольця, в якому чимало іноземних студентів. 03.12.2019



новости украины фото все марш для україни Теги: экономика