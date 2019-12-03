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|Зарплаты выросли на 18%: Почему мы не стали жить лучше
|03.12.2019 16:28
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В Кабмине утверждают, что зарплаты украинцев выросли на 18%, если сравнивать с 2013 годом. Но изменилась ли жизнь украинцев в лучшую сторону, выясняли журналисты ТСН.
Рост средней зарплаты означает, что сегодня среднестатистический украинец может себе позволить купить на 18% больше, чем раньше. Такого мнения придерживается министр развития экономики Украины Тимофей Милованов.
Но украинцы с этим не согласны. Люди убеждены, что вместе с зарплатами выросли и цены на продукты.
Да, в гривне зарплаты действительно выросли существенно: если в 2013 году средняя зарплата составляла 3 283 гривны, то в 2019 — 10 727 гривен. Но если пересчитать в доллары, то разница едва заметна: в 2013 — 411 долларов, в 2019 — 433 доллара.
Если говорить о продуктах, то в 2013 году средней зарплаты хватало на 7 потребительских корзин. В 2019 — на 6.
Кроме того, растут у украинцев и коммунальные расходы. Зарплаты в гривне выросли в 3,2 раза, а коммуналка — в 5,5 раз.
Улучшить ситуацию должна трудовая реформа. Но пока неизвестно, насколько сильными будут изменения и почувствуют ли их обычные украинцы.