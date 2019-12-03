Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталка Диденко.

По словам синоптика, завтра в больше областей осадки маловероятны, только во второй половине дня мокрый снег возможен на Волыни, в Ровенской, Житомирской, Черниговской и Киевской областях.

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Диденко предупредила, что на дорогах будет скользко, особенно утром и вечером. В столице среда, 4 декабря будет прохладной. На протяжении дня температура воздуха будет держаться на отметке около нуля.





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