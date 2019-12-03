Законопроект позволяет ввозить в Украину машину с подтверждением соответствия конструкции экологическим нормам не ниже уровня Евро-5. При этом импортировать новые автомобили в Украину при их соответствии экологических нормам не ниже “Евро-6 можно будет с 1 января 2025 года.

В пояснительной записке отмечается, что Украина берет на себе обязательство гармонизировать экологические требования внутри страны с требованиями Европейского Союза.

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