Деловые Сводки
|Под Киевом столкнулись маршрутка и Porsche, двое погибших
|04.12.2019 08:25
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Об этом сообщает ГСЧС Украины.
"3 декабря в 14:45 в пгт Буча произошло столкновение маршрутного микроавтобуса «Газель» с внедорожником. В результате опрокидывания микроавтобуса 2 пассажира погибли и 2 пострадали, они госпитализированы в больницу", - говорится в сообщении.
"Водитель автомобиля Porsche допустил столкновение, выезжая со второстепенной дороги", - сообщает Главное управление Национальной полиции в Киевской области.
Отмечается, на месте происшествия работают полиция и спасатели Киевщины, следственно-оперативная группа документирует данное событие.