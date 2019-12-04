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Под Киевом столкнулись маршрутка и Porsche, двое погибших
04.12.2019 08:25
В Буче под Киевом произошло столкновение маршрутного микроавтобуса «Газель» с внедорожником, погибли 2 человека и 2 пострадали.

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Об этом сообщает ГСЧС Украины.

"3 декабря в 14:45 в пгт Буча произошло столкновение маршрутного микроавтобуса «Газель» с внедорожником. В результате опрокидывания микроавтобуса 2 пассажира погибли и 2 пострадали, они госпитализированы в больницу", - говорится в сообщении.

"Водитель автомобиля Porsche допустил столкновение, выезжая со второстепенной дороги", - сообщает Главное управление Национальной полиции в Киевской области.

Отмечается, на месте происшествия работают полиция и спасатели Киевщины, следственно-оперативная группа документирует данное событие.

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