В Буче под Киевом произошло столкновение маршрутного микроавтобуса «Газель» с внедорожником, погибли 2 человека и 2 пострадали. Об этом сообщает ГСЧС Украины. "3 декабря в 14:45 в пгт Буча произошло столкновение маршрутного микроавтобуса «Газель» с внедорожником. В результате опрокидывания микроавтобуса 2 пассажира погибли и 2 пострадали, они госпитализированы в больницу", - говорится в сообщении. "Водитель автомобиля Porsche допустил столкновение, выезжая со второстепенной дороги", - сообщает Главное управление Национальной полиции в Киевской области. Отмечается, на месте происшествия работают полиция и спасатели Киевщины, следственно-оперативная группа документирует данное событие. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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