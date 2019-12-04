Об этом Укринформу сообщили 3 декабря, в Украинском гидрометцентре.

"В Украине 4 декабря облачно с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах страны, кроме юга, кое-где гололедица. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7°, в Карпатах до 11° мороза, днем ​​от 3° мороза до 2° тепла", - говорится в сообщении.

5-6 декабря в Украине переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° мороза (в Карпатах 3-8° мороза), 6 декабря на востоке и юге страны от 3° мороза до 2° тепла; днем 0-5° тепла, 6 декабря в южной части 4-9°.

По данным гидрометцентра, 7 декабря в Украине будет без осадков, лишь днем ​​в Волынской и Ривненской областях небольшой дождь, а 8 декабря ожидается небольшой снег с дождем.

Температура ночью 7 декабря 0-6° мороза, 8 декабря - от 3° мороза до 3° тепла; днем 1-7° тепла, 7 декабря на юге страны 5-10° тепла.

В столичном регионе 4 декабря облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах кое-где гололедица, ветер западный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 2-4° мороза, днем ​​около 0°, по области - ночью 2-7° мороза, днем ​​от 3° мороза до 2° тепла.

5-6 декабря в столице переменная облачность, без существенных осадков, ветер западный, юго-западный 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем ​​0-5° тепла.

7 декабря в Киеве без осадков; температура ночью 1-6° мороза, днем ​​1-6° тепла, а 8 декабря - небольшой снег с дождем; температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем ​​1-6° тепла.

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