Об этом сообщает "НВ Бизнес" со ссылкой на три источника: двух директоров девелоперских компаний и консультанта по недвижимости.

"В помещении, где откроется IKEA, проводятся изменения с учетом требований сети", - сообщил изданию директор девелоперской компании, пожелавший остаться неназванным.

Как отмечается в сообщении, общая площадь ТРЦ Blockbuster Mall составит около 350 000 кв. м, из которых около 100 000 кв. м - развлекательная зона. Первую очередь центра планировали открыть 31 мая, но затем его запуск был перенесен. Новая дата открытия пока не озвучивается.

Изначально IKEA планировала открыть свой первый супермаркет в ТРЦ Ocean Mall, строительством которого также занимается Вагиф Алиев. Но из-за переноса срока сдачи ТРЦ в эксплуатацию IKEA планировала открыть четыре пункта выдачи заказов площадью около 500 кв. м каждый.

Ранее сообщалось, что IKEA запустила сайт для украинских потребителей. Компания также начала подбор персонала для своего первого магазина городского формата в Киеве. IKEA хочет набрать около 100 сотрудников, которые будут работать в отделах продаж и работы с клиентами, логистики и дизайна интерьера.

Компания IKEA основана в 1943 году в Швеции Ингваром Кампрадом. На конец августа 2018 года сеть владела 422 магазинами в более чем 50 странах мира. В центрах компании по всему миру трудится около 208 000 человек. Продажи IKEA в период с сентября 2017 года по август 2018 года составили 38,8 млрд евро, тогда как за подобный период 2016-2017 гг. - 38,3 млрд евро. С сентября по август магазины сети посетили 957 млн человек, а официальный сайт - 2,5 млрд человек.

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