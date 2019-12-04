Американские партнеры передали украинским полицейским 88 автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Facebook. "Американские партнеры передали украинским полицейским 88 автомобилей. В церемонии передачи транспорта приняли участие временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор и глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко", - говорится в сообщении. По словам Тейлора, это мероприятие - новейшее в длинной серии шагов сотрудничества, над которыми работает полиция Украина вместе со США. Клименко выразил международным партнерам благодарность за поддержку в реформировании ведомства и его развитие. Отмечается, что новые автомобили будут переданы правоохранителям для службы в территориальных громадах. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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