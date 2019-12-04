 США передали 88 автомобилей украинским копам - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Погода, Новости, загрузка...
США передали 88 автомобилей украинским копам
04.12.2019 11:30
Американские партнеры передали украинским полицейским 88 автомобилей.

630_360_1575381448-8705_04.12.19

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Facebook.

"Американские партнеры передали украинским полицейским 88 автомобилей. В церемонии передачи транспорта приняли участие временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор и глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко", - говорится в сообщении.

По словам Тейлора, это мероприятие - новейшее в длинной серии шагов сотрудничества, над которыми работает полиция Украина вместе со США.

Клименко выразил международным партнерам благодарность за поддержку в реформировании ведомства и его развитие.

Отмечается, что новые автомобили будут переданы правоохранителям для службы в территориальных громадах.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 
RSS
-->