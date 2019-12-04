|США передали 88 автомобилей украинским копам
|04.12.2019 11:30
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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Facebook.
"Американские партнеры передали украинским полицейским 88 автомобилей. В церемонии передачи транспорта приняли участие временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор и глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко", - говорится в сообщении.
По словам Тейлора, это мероприятие - новейшее в длинной серии шагов сотрудничества, над которыми работает полиция Украина вместе со США.
Клименко выразил международным партнерам благодарность за поддержку в реформировании ведомства и его развитие.
Отмечается, что новые автомобили будут переданы правоохранителям для службы в территориальных громадах.