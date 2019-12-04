Зеленский анонсировал запуск госпрограммы дешевых кредитов для развития малого бизнеса
04.12.2019 12:08
4 декабря
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Президент Владимир Зеленский анонсировал запуск государственной программы дешевых кредитов для развития малого бизнеса, о чем он сообщил в видеообращении: "Мы запускаем новую государственную программу "Возвращайся и оставайся. Первый этап - доступные кредиты для собственного дела для тех, кто хочет начать или расширить собственный бизнес". По его словам, программа предусматривает кредит в сумме 1,5 млн гривен сроком на 5 лет по ставкам 5% для действующего или нового бизнеса, который создаст минимум 2 рабочих места. Кредит будет выдаваться по ставке 7% для нового или действующего бизнеса с выручкой до 25 млн гривен, который не создает рабочие места. В то же время при приеме нового работника за каждого сотрудника ставка будет снижаться на 0,5%. Кредит по ставке 9% будет предусмотрен для тех, кто имеет выручку от 25 до 50 млн гривен и хочет расширить собственное дело. Зеленский также отметил, что в ближайшее время будет обнародована более детальная информация об условиях и механизмах программы.