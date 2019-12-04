4 декабря RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: США передали 88 автомобилей украинским копам • IKEA снова перенесла открытие первого магазина в Киеве • Названы области с самыми низкими зарплатами • Кличко сказал, на что Киев больше только тратил в этом году • В Украину идет потепление, на юге "прогреет" до +10° • Метеорологи назвали 2019 год одним из самых жарких в истории • Под Киевом столкнулись маршрутка и Porsche, двое погибшихвсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: миграция, бизнес, видеообращение, кредиты, Зеленский. 4 декабря 18миграция, бизнес, видеообращение, кредиты, Зеленский. Президент Владимир Зеленский анонсировал запуск государственной программы дешевых кредитов для развития малого бизнеса, о чем он сообщил в видеообращении: "Мы запускаем новую государственную программу "Возвращайся и оставайся. Первый этап - доступные кредиты для собственного дела для тех, кто хочет начать или расширить собственный бизнес". По его словам, программа предусматривает кредит в сумме 1,5 млн гривен сроком на 5 лет по ставкам 5% для действующего или нового бизнеса, который создаст минимум 2 рабочих места. Кредит будет выдаваться по ставке 7% для нового или действующего бизнеса с выручкой до 25 млн гривен, который не создает рабочие места. В то же время при приеме нового работника за каждого сотрудника ставка будет снижаться на 0,5%. Кредит по ставке 9% будет предусмотрен для тех, кто имеет выручку от 25 до 50 млн гривен и хочет расширить собственное дело. Зеленский также отметил, что в ближайшее время будет обнародована более детальная информация об условиях и механизмах программы. Фоторепортажи Популярные теги фотоконкурсы, уикенд, Россия, фотопроект, спорт, юмор, фотографы, церковь, транспорт, ВСУ, митинги, политики, общество, экология, Донбасс, Киев, Карпаты, история, авиация, Майдан, Шахтер, выставки, концерты, учения, архитектура, солдат, оккупация, культура, музыка, корабли, Саакашвили, ВМС, живопись, аннексия Крыма, соревнования, Динамо, Дмитрий Дятлов, милиция, Львів, Путин, автомобили, Сергей Смоленцев, стихийные бедствия, женщины, джаз, самолеты, технологии, искусство, вера, протесты, катастрофы, Одесса, дизайн, туризм, выборы, природа, фотография, город, столкновения, дети, тест-драйв, НАТО, США, суд, мир, акции, война, мода, фестивали, досуг, беспорядки, футбол, традиции, портрет, Львов, люди, Александр Зубко, цирк, пейзажи, знаменитости, животные, бизнес, полиция, Верховная Рада, Нацгвардия, Порошенко, депутаты, военная техника, праздники, заводы, путешествия, парады, #Євромайдан, марш, политика, ЗСУ, АТО, зима, фотоподборки, кошки Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис фотоконкурсы, уикенд, Россия, фотопроект, спорт, юмор, фотографы, церковь, транспорт, ВСУ, митинги, политики, общество, экология, Донбасс, Киев, Карпаты, история, авиация, Майдан, Шахтер, выставки, концерты, учения, архитектура, солдат, оккупация, культура, музыка, корабли, Саакашвили, ВМС, живопись, аннексия Крыма, соревнования, Динамо, Дмитрий Дятлов, милиция, Львів, Путин, автомобили, Сергей Смоленцев, стихийные бедствия, женщины, джаз, самолеты, технологии, искусство, вера, протесты, катастрофы, Одесса, дизайн, туризм, выборы, природа, фотография, город, столкновения, дети, тест-драйв, НАТО, США, суд, мир, акции, война, мода, фестивали, досуг, беспорядки, футбол, традиции, портрет, Львов, люди, Александр Зубко, цирк, пейзажи, знаменитости, животные, бизнес, полиция, Верховная Рада, Нацгвардия, Порошенко, депутаты, военная техника, праздники, заводы, путешествия, парады, #Євромайдан, марш, политика, ЗСУ, АТО, зима, фотоподборки, кошкиВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Президент Владимир Зеленский анонсировал запуск государственной программы дешевых кредитов для развития малого бизнеса, о чем он сообщил в видеообращении: "Мы запускаем новую государственную программу "Возвращайся и оставайся. Первый этап - доступные кредиты для собственного дела для тех, кто хочет начать или расширить собственный бизнес". По его словам, программа предусматривает кредит в сумме 1,5 млн гривен сроком на 5 лет по ставкам 5% для действующего или нового бизнеса, который создаст минимум 2 рабочих места. Кредит будет выдаваться по ставке 7% для нового или действующего бизнеса с выручкой до 25 млн гривен, который не создает рабочие места. В то же время при приеме нового работника за каждого сотрудника ставка будет снижаться на 0,5%. Кредит по ставке 9% будет предусмотрен для тех, кто имеет выручку от 25 до 50 млн гривен и хочет расширить собственное дело. Зеленский также отметил, что в ближайшее время будет обнародована более детальная информация об условиях и механизмах программы. 04.12.2019



новости украины фото все новости погода сша Теги: экономика