Об этом во время круглого стола в Укринформе на тему: "Украина - НАТО. Итоги года: перспективы и ожидания" сообщила директор Центра информации и документации НАТО в Украине Барбора Маронкова.

"Мы завершаем работу по подготовке годовой программы сотрудничества Украина-НАТО на 2020 год, которую с дополнениями в Брюсселе представит господин Кулеба (вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба — ред.). И на следующей неделе - похоже, что это будет целая неделя Украины в НАТО — будет первая встреча совместной рабочей группы по военным вопросам в штаб-квартире НАТО, вторая встреча — это совместная рабочая группа по экономическим вопросам", - заявила Маронкова, добавив, что также запланирована женская панель, касающаяся вопросов гуманитарной сферы.

Во время выступления директор центра сообщила, что в Украине сейчас работают 10 трастовых фондов, где привлечено более 40 млн евро. Кроме того, Украина дополнительно получает мощную финансовую помощь в рамках двустороннего сотрудничества между Украиной и странами-членами НАТО.

"Мы работаем по профессиональному развитию госслужащих, развитию добродетели, также есть двусторонние контакты между Украиной и странами-членами НАТО, в результате чего Украина получает миллиарды долларов помощи. Понятно, что нам, как организации, хотелось бы выяснить и проверить ту помощь, которая поступает в Украину, и определить, кто конкретно и что предоставляет, чтобы это соответствовало целям Украины", - сообщила Маренкова.

Что касается вызовов на следующий год, представитель Альянса обозначила несколько направлений, по которым будет развиваться двустороннее сотрудничество между Украиной и Альянсом. "В первую очередь это улучшение военного управления, второе — это военное образование и военная подготовка, которая должна быть направлена ​​на достижение стандартов НАТО, третье — это законодательная сфера. Речь идет о законе о реформировании СБУ, закон о военных закупках, который касается Минобороны, снятии грифа секретности с многих документов, чтобы улучшить сотрудничество с НАТО", - подчеркнула руководитель центра.

Маронкова напомнила, что упомянутые законы уже должны были быть приняты, и выразила надежду, что уже в 2020 году парламент их примет. Также она заверила, что Украина и НАТО продолжат сотрудничество по противодействию киберугрозам и информационным операциям.

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