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Следующий учебный год в Украине станет годом математики
04.12.2019 13:39
В Украине 2020-2021 учебный год будет объявлен Годом математики, чтобы привлечь внимание только общества к развитию математической грамотности не только у школьников, а у всех граждан.

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Об этом на презентации национального и международного отчетов PISA сказала министр образования и науки Анна Новосад, сообщает корреспондент Укринформа.

«Поскольку по результатам PISA-2018 мы имеем очень плохие данные именно по математике, следующий 2020-2021 учебный год будет объявлен Годом математики в Украине. Предварительно Президент дал согласие", - подчеркнула Новосад.

Она сообщила, что будет разработан план мероприятий, цель которых - стимулирование развития математики в Украине.

Как сообщалось, согласно результатам PISA-2018, 36% украинских учащихся не достигли минимального базового уровня математической компетентности.

PISA (Program for International Student Assessment) - международное исследование, проводимое с 2000 года в более чем 80 странах. Каждые три года исследование изучает уровень овладения читательской, математической и естественно-научной компетенциями у 15-летних подростков. PISA оценивает, насколько учащиеся способны использовать полученные знания, умения и навыки в реальной жизни.

В исследовании участвуют 15-летние подростки.

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