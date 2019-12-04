Об этом сообщил заместитель главы Национального банка Украина (НБУ) Олег Чурий, передает Интерфакс-Украина.

"Мы имеем сильный дезинфляционный тренд. На конец года ожидаем инфляцию около 6% - это немного выше, чем наш коридор 5%+/- 1 процентный пункт. Но на самом деле есть шанс, что мы попадем в этот коридор, поскольку видим очень сильное снижение инфляции", - сказал Чурий.

По его словам, в следующем году инфляция будет находиться в пределах коридора 5% +/- 1 п.п..

Чурий напомнил, что, согласно базовому сценарию, учетная ставка может снизиться до 9% в конце 2020 года и до 8% к концу 2021 года. "То есть, ставки будут снижаться для тех, кто принимает инвестиционные решения. Это значит, что, наверное, нужно заходить в более длинные инструменты, таким образом, фиксируя свою доходность", - добавил Чурий.

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