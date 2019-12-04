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04.12.2019
Одесса, Украина
dumskaya.net
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Метки: Одесса, пожары.
Пожар в центре Одессы
4 Декабря в центральной части Одессы, на углу Пушкинской и Троицкой улиц, загорелось шестиэтажное здание 1914 года постройки, известное как доходный дом Асвадурова. Сейчас там размещается ряд фирм и учреждений, в том числе институт морской биологии, одесский филиал института археологии НАН Украины и колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. По неофициальной информации, причиной пожара могла стать старая проводка, которую не меняли с 1966 года. Возгорание произошло в офисном помещении. Уже есть одна жертва пожара на Троицкой. Как сообщили в мэрии, в ГКБ №1 скончалась женщина, которую госпитализировали в тяжелом состоянии. Погибшая — преподаватель колледжа 1976 года рождения. К настоящему времени в больницах сейчас находится 21 человек, в том числе девять несовершеннолетних учащихся колледжа и пятеро пожарных. Один учащийся колледжа и один пожарный — в тяжелом состоянии. У пострадавших диагностируют отравление продуктами горения и ожоги. В то же время в здании все еще могут находиться люди. Пожар локализован на площади 4000 кв.метров.