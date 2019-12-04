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04.12.2019
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Метки: депутаты, ФОП.
4 декабря
3 грудня ФОПи у масках Джокера провели мітинг під Радою: вимагали скасувати закони про касові апарати та кешбек. Що думають про це народні депутати?