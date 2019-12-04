Сортов хурмы существует немало, но вся хурма неприятно вяжет, если плоды недозревшие. Как выбрать спелую и вкусную хурму?

1. Снаружи плоды хурмы должны быть гладкие, блестящие, с упругой полупрозрачной кожицей, но с довольно мягкой начинкой под ней.

2. Наличие на хурме коричневых полосок говорит о том, что она очень сладкая. Больше полосок – слаще хурма.

3. Мякоть хорошей хурмы по консистенции похожа на желе, допускается волокнистость, в зависимости от сорта.

4. У спелой хурмы сухая плодоножка или коричневое место, где плод крепится к ветке.

Вяжущие свойства хурмы: как избавиться

Дело в том, что в составе хурмы находится дубильная кислота (или танин). При соприкосновении танинов с элементами организма происходит свертывание белков. Именно оно и создает неприятные вяжущие ощущения во рту. Помимо этого, танины вызывают некоторые сужения кровеносных сосудов, происходит, своего рода, природная анестезия. Важно отметить, что вяжущие свойства хурмы проявляются лишь у незрелых плодов.

Если вы все же купили терпкую хурму, есть способ, помогающий избавиться от этого неприятного ощущения.

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