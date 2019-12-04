4 декабря RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: Пристайко назвал число погибших во время войны на Донбассе • Увеличился разрыв между зарплатами мужчин и женщин в Украине • Более трех тысяч добровольцев получат статус УБД • Как выбрать вкусную хурму: 4 совета • В каких случаях у украинцев будут отбирать льготы • Саммит НАТО принял заявление по России • Сербия прекратит покупать оружие у Москвывсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: Чернобыль, сельское хозяйство, зона отчуждения, законопроекты, рынок земли. 4 декабря 271Чернобыль, сельское хозяйство, зона отчуждения, законопроекты, рынок земли. Відкриття ринку землі нетерпляче очікують на Житомирщині: за 120-140 км від Чорнобильської АЕС, у другій зоні відчуження, місцеві фермери та мешканці сподіваються отримати можливість придбати і обробляти тисячі гектарів землі, яка офіційно все ще вважається радіоактивно забрудненою. Чи можливо це? Фоторепортажи Популярные теги аннексия Крыма, кошки, Саакашвили, Порошенко, джаз, АТО, туризм, пейзажи, портрет, праздники, беспорядки, Путин, фотопроект, Александр Зубко, дизайн, живопись, депутаты, искусство, война, технологии, автомобили, стихийные бедствия, традиции, архитектура, Россия, выставки, дети, учения, акции, фестивали, зима, Донбасс, спорт, Майдан, концерты, фотография, оккупация, фотографы, Львів, #Євромайдан, мир, политики, Карпаты, катастрофы, военная техника, цирк, Нацгвардия, ВМС, заводы, общество, история, уикенд, Львов, животные, вера, соревнования, юмор, церковь, ВСУ, протесты, марш, корабли, бизнес, женщины, знаменитости, политика, выборы, солдат, самолеты, Динамо, авиация, город, фотоконкурсы, экология, футбол, Сергей Смоленцев, мода, митинги, Верховная Рада, столкновения, США, путешествия, Дмитрий Дятлов, Киев, суд, парады, тест-драйв, НАТО, Шахтер, полиция, Одесса, природа, транспорт, фотоподборки, милиция, культура, люди, досуг, музыка, ЗСУ Утренний кофе Вечерняя водка Леонид Швец аннексия Крыма, кошки, Саакашвили, Порошенко, джаз, АТО, туризм, пейзажи, портрет, праздники, беспорядки, Путин, фотопроект, Александр Зубко, дизайн, живопись, депутаты, искусство, война, технологии, автомобили, стихийные бедствия, традиции, архитектура, Россия, выставки, дети, учения, акции, фестивали, зима, Донбасс, спорт, Майдан, концерты, фотография, оккупация, фотографы, Львів, #Євромайдан, мир, политики, Карпаты, катастрофы, военная техника, цирк, Нацгвардия, ВМС, заводы, общество, история, уикенд, Львов, животные, вера, соревнования, юмор, церковь, ВСУ, протесты, марш, корабли, бизнес, женщины, знаменитости, политика, выборы, солдат, самолеты, Динамо, авиация, город, фотоконкурсы, экология, футбол, Сергей Смоленцев, мода, митинги, Верховная Рада, столкновения, США, путешествия, Дмитрий Дятлов, Киев, суд, парады, тест-драйв, НАТО, Шахтер, полиция, Одесса, природа, транспорт, фотоподборки, милиция, культура, люди, досуг, музыка, ЗСУЛеонид Швец Достала, или Мальта, Панама и далее везде Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Відкриття ринку землі нетерпляче очікують на Житомирщині: за 120-140 км від Чорнобильської АЕС, у другій зоні відчуження, місцеві фермери та мешканці сподіваються отримати можливість придбати і обробляти тисячі гектарів землі, яка офіційно все ще вважається радіоактивно забрудненою. Чи можливо це? 04.12.2019



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