Чорнобильська земля на продаж: чого очікують від ринку землі у зоні відчуження
04.12.2019 18:40
4 декабря
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04.12.2019
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Метки: Чернобыль, сельское хозяйство, зона отчуждения, законопроекты, рынок земли.
4 декабря
Відкриття ринку землі нетерпляче очікують на Житомирщині: за 120-140 км від Чорнобильської АЕС, у другій зоні відчуження, місцеві фермери та мешканці сподіваються отримати можливість придбати і обробляти тисячі гектарів землі, яка офіційно все ще вважається радіоактивно забрудненою. Чи можливо це?