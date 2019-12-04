Решение об увеличении оборонных расходов стран НАТО лишь подтверждает обеспокоенность Москвы экспансионистской деятельностью альянса. Но ни в какие гонки в этой сфере РФ ввязываться. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС в среду, 4 декабря.

“Несмотря на звучащие некоторые очень прагматичные заявления о необходимости выстраивания отношений с Россией, о необходимости все-таки трезво взглянуть на вопрос, что же является угрозой для НАТО и откуда она проистекает, мы видим, что главным образом НАТО занимается деятельностью сдерживающей и экспансионистской в отношении нашей страны“, – сказал Песков и подчеркнул, что “это не может не вызывать обеспокоенность“. “И подобные решения об увеличении (оборонного) бюджета (стран альянса) лишний раз подтверждают это“, – добавил пресс-секретарь президента РФ.

Песков при этом подчеркнул, что, как часто говорил Путин, “Россия не будет ввязываться в гонку вооружений и гонку увеличения расходов, губительных для экономики“. “Наша безопасность и паритет в плане стратегической стабильности на целый ряд лет перспективно гарантированы, Россия продолжает идти именно этим путем“, – резюмировал спикер Кремля.





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