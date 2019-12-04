В Украине идет активная подготовка к открытию рынка земли. Наиболее обсуждаемым оказался проект закона, который действительно отменяет мораторий на продажу сельхозугодий. В первом чтении парламентарии уже приняли этот закон, а сейчас в него вносят правки и готовят ко второму чтению. Однако гораздо меньше разговоров идет о двух других законопроектах, которые также предполагают очень серьезные изменения, пишет Сегодня.

В частности, власти разрабатывают документ, связанный с землями госсобственности. Законопроект будет касаться вопросов раздачи паев. На рассмотрение парламентариев проект планируют подать в скором времени.

В этом проекте, в частности, идет речь о том, какая часть земель будет отдана общинам, а какая – в частную собственность и кому именно.

Как рассказал замминистра экономразвития Тарас Высоцкий, в рамках приватизации предстоит решить целый ряд задач. Во-первых, завершить инвентаризацию (это планируется сделать до Нового года). Во-вторых, внедрить прозрачную систему налогообложения этих земель и довести ее до уровня рыночной. В-третьих, должен быть запущен процесс распаевания этих земель. И только после этого будет разрешена их продажа.

Глава парламентского комитета по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский рассказал, что часть паев планируют раздать социальным категориям.

“В распаевание идет значительная часть земель госпредприятий. Кому идет? Есть разные идеи: от 40 до 60% паев – работникам, бывшим работникам и соцсфере. Также в селах будут иметь квоту АТОшники. Мы с ними договорились две недели назад и подписали меморандум“, – сказал народный депутат.

Чиновник акцентировал, что на сегодня инвентаризация земель госпредприятий уже практически завершена. Однако распаевание земель начнется только в 2020 году.

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