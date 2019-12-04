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Под Харьковом поймали "заблудившихся" российских охотников с оружием
04.12.2019 19:35
Двое россиян незаконно пересекли российско-украинскую границу, чтобы поохотиться на территории Украины.

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Пограничники Харьковского отряда задержали двух россиян-охотников, которые незаконно пересекли российско-украинскую границу. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

Патрулируя участок в районе населенного пункта Уды в Золочевском районе Харьковской области, близкий наряд заметил двух неизвестных близко границы. Мужчин сразу задержали.

Оказалось, что это двое россиян 1982 и 1985 рождения, которые решили тайно пересечь границу, чтобы устроить незаконную охоту на территории Украины. Мужчины имели с собой ружье и 25 патронов к нему.

Оружие и боеприпасы правоохранители изъяли. За незаконное пересечение границы, нарушение правил использования объектов животного мира и нарушение гражданами правил хранения, ношения или перевозки оружия, боеприпасов на иностранцев составлены соответствующие административные материалы. Их дальнейшую судьбу решит суд.

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