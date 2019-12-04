Пока в Харькове садоводы-партизаны изготавливают зеленые «бомбы», в Полтавской области вандалы выкорчевали полсотни саженцев со школьного двора. За ночь исчезла целая улица туй. Их сажали сами ученики.

Евгений показывает ямы на школьном дворе – здесь вместе с одноклассниками сажал на каникулах туи. Пятьдесят деревьев, каждое стоимостью до 300 гривен.

«Говорили, что вот через много лет мы приедем и посмотрим, как же наши деревца принялись», – говорит Лариса Бондарчук, учительница Щербановского лицея.

Через месяц ночью половину всех деревьев украли. Еще через неделю исчезли и остальные. Не помогло и то, что педагоги покрасили деревца красным. Туи начали искать. Приехали копы, служебная собака взяла след.

«Показала к дороге. Конечно, пожалуй, была машина. Положили в машину и уехали», – рассказывает директор Щербановского лицея.

Деревья школьников повезли на продажу, уверены учителя.

Новости попытались разыскать туи с красной краской на ближайших рынках. Продавцы говорят, что таких не видели. Мы расспросили коммунальщиков, специалистов по зеленым насаждениям. Их деревья тоже постоянно выкапывают. Говорят, воровали настоящие вандалы:

«Способ выкопки этих туй меня шокировал. Они его подкопали, вытащили, и на корне грунта не было вообще».

Чтобы деревья не воровали, коммунальщики усилили охрану.

Сергей Луценко, директор коммунального предприятия «Декоративные культуры»:

«Мы установили, как вы видите, четыре прожектора, что позволило нам полностью осветить эту территорию. Сейчас эта площадь освещается как днем».

Видеонаблюдение советуют и школьникам, чтобы больше на их деревца никто не посягал.

Юрий Сулаев представитель управления Нацполиции в Полтавской области рассказывает в новостях «Сегодня» на телеканале «Украина»:

«Сейчас работаем максимально над тем, чтобы там появилось освещение. Также в рамках реализации проекта «Безопасный город» нужно продумать установку ближе к этому учебному заведению камер видеонаблюдения».

Аллея хвойных у этой школы все-таки будет. После досадного инцидента в школу обратился мужчина, пожелавший остаться неизвестным, и предложил вместо похищенных туй подарить 50 елок. В заведении долго думали: высаживать или нет. Но в итоге решили дать обществу второй шанс.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира