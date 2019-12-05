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|На Контрактовой площади начали устанавливать новогоднюю елку
|05.12.2019 08:49
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Об этом сообщает корреспондент Укринформа.
Украшения на этой новогодней елке будут выполнены в традиционных формах опошнянской керамики: жбаны, кашники, макитры, кувшины, "тыквы" для воды, бочонки и кукушки.
На площади также обустраивают уютный зимний городок в этностиле, фотозоны с яркими артобъектами в форме горшков, кувшинов, чаш, куманцов и бочонков.
На площади будет также каток и большая снежная горка.
Для самых маленьких посетителей 19 декабря откроет свои двери Резиденция Святого Николая, которая будет работать до 19 января.
Как сообщалось, в Киеве в этом году установят две ёлки - на Софийской и Контрактовой площадях.
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