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|От -13° до +10°: синоптики прогнозируют "температурные качели"
|05.12.2019 09:26
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Об этом Укринформу сообщили в Украинском гидрометцентре.
"Без осадков, лишь в восточных, ночью также в Черниговской, Сумской и Полтавской областях кое-где небольшой снег. На дорогах страны, кроме юга, кое-где гололедица. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9°, в Карпатах до 12° мороза, в северных, Волынской, Ривненской областях 0-5° мороза, днем в Украине 0-5° тепла, в восточных областях 1-3° мороза", - говорится в сообщении.
В частности, в Киеве и области осадков не ожидается. Ветер западный, 5-10 м/с. В столице температура ночью 0-2° мороза, днем 2-4° тепла, на Киевщине ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла.
Согласно прогнозу, 6-7 декабря в Украине без существенных осадков. Ночью и утром кое-где туман. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° мороза (в Карпатах 8-13°), в южной части около 0°; днем 1-6° тепла, на крайнем юге страны до 10°.
На Киевщине 6-7 декабря без существенных осадков. Ночью и утром кое-где туман. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днем 1-6° тепла.
8-9 декабря синоптики прогнозируют небольшой снег с дождем, только ночью 8 декабря без осадков. Температура ночью от 4° мороза до 2° тепла, днем 0-6° тепла, 8 декабря на юге страны 3-9°. В Карпатах снег, температура ночью 2-7° мороза, днем 0-5° мороза.
На Киевщине 8-9 декабря небольшой снег с дождем, только ночью 8 декабря без осадков. Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 0-5° тепла.