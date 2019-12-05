Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Украины Екатерины Зеленко в ответ на вопрос СМИ.

"Глубоко обеспокоены сообщениями СМИ о высказываниях президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева об отрицании аннексии украинского Крыма Россией... Казахстанской стороне будут сделаны соответствующие демарши", - отметила Зеленко.

Она акцентировала, что Украина всегда рассматривала Казахстан как своего партнера и друга, а в основе межгосударственных отношений между странами лежат принципы уважения независимости, государственного суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ, а также неукоснительное соблюдение общепризнанных норм международного права.

"Эти основы зафиксированы в подписанном ещё в 1994 году Договоре о дружбе и сотрудничестве и с тех пор наше государство неуклонно их соблюдало. Слова Президента Республики Казахстан не только противоречат вышеприведенным принципам украинско-казахстанских отношений, но и международно признанной позиции, зафиксированной в резолюции ГА ООН №A/RES/68/262 от 27 марта 2014 г.", - констатировала пресс-секретарь МИДа.

Как сообщалось, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью Жанне Немцовой для Deutsche Welle заявил, что не считает Крым аннексированным Российской Федерацией, и добавил, что верит в порядочность руководства России.

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