Деловые Сводки
- Украинцы в ноябре стали реже ездить в Крым
- Пожар в колледже: в Одессе объявили двухдневный траур
- Шулявский мост скоро будет готов — голландцы стыкуют его части
- Новосад опровергает введение принципа "деньги за школьником"
- МИД Украины готовит Казахстану демарши в связи с отрицанием аннексии Крыма Россией
|Пожар в колледже: в Одессе объявили двухдневный траур
|05.12.2019 11:55
|
Об этом говорится в распоряжении мэра Одессы Геннадия Труханова, выложенном на его странице в Facebook.
"Произошел масштабный пожар, который привел к гибели людей. Учитывая изложенное... объявить 5, 6 декабря 2019 года днями траура в городе Одесса", – говорится в сообщении.
Как ранее сообщало агентство, пожар возник 4 декабря в 10:12 на 3 этаже 6-ти этажного учебного корпуса Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
В огне погибла 17-летняя студентка колледжа, еще 26 человек пострадали.
Полиция возбудила по факту пожара уголовное производство.