Деловые Сводки
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|Украинцы в ноябре стали реже ездить в Крым
|05.12.2019 12:13
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Об этом сообщает пресс служба Госпогранслужбы.
"По результатам пропускных операций фиксируется определенное уменьшение количества граждан, которые пересекали административную границу с оккупированным полуостровом в прошлом месяце. Всего в течение ноября 2019 года контрольные пункты въезда-выезда в обоих направлениях пересекли 173 тысячи человек, что на 13 тысяч человек меньше, чем за подобный период прошлого года", - говорится в сообщении.
Кроме того, фиксируется и сезонное уменьшение количества пересечений - по сравнению с октябрем этого года в ноябре пересекли админграницу на 19 тысяч граждан меньше (октябрь - 192 тысячи человек).
Как отметили в Госпогранслужбе, с начала года общее количество граждан, которые пересекли админграницу со временно оккупированной АР Крым в обоих направлениях, остается на уровне 2018 года.