Об этом на пресс-конференции в Лондоне после заседания лидеров стран-членов НАТО заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг, сообщает корреспондент Укринформа.

"Эти планы относительно защиты различных союзников регулярно пересматриваются, и сегодня мы согласовали обновленный план для стран Балтии и Польши. Я приветствую это решение", - сказал он.

По словам Столтенберга, НАТО имеет планы защиты всех союзников.

Генсек НАТО добавил, что на встрече лидеров стран Альнса было также принято решение об утроении сил быстрого реагирования и запуске новой инициативы для более быстрого реагирования сил.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности Анкары заблокировать план НАТО по обороне балтийских стран в случае непризнания террористическими организаций, с которым воюет Анкара в Сирии.

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