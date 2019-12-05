5 декабря RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: В Украине потеплеет • Программа дешевых кредитов для малого бизнеса стартует с 1 февраля • Страны НАТО согласовали новый план защиты Польши и стран Балтии • Синоптики прогнозируют "температурные качели" • Пожар в колледже: в Одессе объявили двухдневный траур • Новосад опровергает введение принципа "деньги за школьником" • МИД Украины готовит Казахстану демарши в связи с отрицанием аннексии Крыма Россиейвсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: Лондон, НАТО, политики. 5 декабря Лондон, НАТО, политики. На ювілейному саміті НАТО, присвяченого 70-річчю оборонного союзу, який 3 і 4 грудня проходив у Лондоні, лідери НАТО підтвердили зобов’язання щодо спільної оборони 29 членів альянсу. Про це йдеться в спільній декларації, оприлюдненій 4 грудня після саміту. Фоторепортажи Популярные теги фотоконкурсы, столкновения, депутаты, выборы, Россия, соревнования, пейзажи, автомобили, мир, искусство, ЗСУ, футбол, Донбасс, туризм, оккупация, фотография, Верховная Рада, митинги, женщины, зима, Майдан, беспорядки, заводы, живопись, Киев, Дмитрий Дятлов, природа, фотопроект, фотографы, солдат, транспорт, самолеты, корабли, спорт, концерты, выставки, мода, технологии, знаменитости, Сергей Смоленцев, экология, Львов, НАТО, Саакашвили, АТО, фотоподборки, парады, катастрофы, путешествия, ВСУ, военная техника, Одесса, Порошенко, Динамо, бизнес, суд, церковь, #Євромайдан, аннексия Крыма, традиции, культура, музыка, политика, люди, портрет, цирк, фестивали, дети, Путин, общество, уикенд, джаз, Нацгвардия, вера, дизайн, животные, Карпаты, кошки, Александр Зубко, досуг, Шахтер, война, тест-драйв, ВМС, архитектура, стихийные бедствия, учения, политики, Львів, марш, полиция, история, протесты, США, авиация, праздники, юмор, милиция, акции, город Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис фотоконкурсы, столкновения, депутаты, выборы, Россия, соревнования, пейзажи, автомобили, мир, искусство, ЗСУ, футбол, Донбасс, туризм, оккупация, фотография, Верховная Рада, митинги, женщины, зима, Майдан, беспорядки, заводы, живопись, Киев, Дмитрий Дятлов, природа, фотопроект, фотографы, солдат, транспорт, самолеты, корабли, спорт, концерты, выставки, мода, технологии, знаменитости, Сергей Смоленцев, экология, Львов, НАТО, Саакашвили, АТО, фотоподборки, парады, катастрофы, путешествия, ВСУ, военная техника, Одесса, Порошенко, Динамо, бизнес, суд, церковь, #Євромайдан, аннексия Крыма, традиции, культура, музыка, политика, люди, портрет, цирк, фестивали, дети, Путин, общество, уикенд, джаз, Нацгвардия, вера, дизайн, животные, Карпаты, кошки, Александр Зубко, досуг, Шахтер, война, тест-драйв, ВМС, архитектура, стихийные бедствия, учения, политики, Львів, марш, полиция, история, протесты, США, авиация, праздники, юмор, милиция, акции, городВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи На ювілейному саміті НАТО, присвяченого 70-річчю оборонного союзу, який 3 і 4 грудня проходив у Лондоні, лідери НАТО підтвердили зобов’язання щодо спільної оборони 29 членів альянсу. Про це йдеться в спільній декларації, оприлюдненій 4 грудня після саміту. 05.12.2019



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