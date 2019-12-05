На Банковой инвесторы «Укрбуда» требуют возобновления строительства их жилья
05.12.2019 14:44
На Банковой инвесторы «Укрбуда» требуют возобновления строительства их жилья
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На Банковой инвесторы «Укрбуда» требуют возобновления строительства их жилья
Сегодня, 5 декабря, на улицу Банковая под стены Офиса Президента Владимира Зеленского пришли инвесторы жилых комплексов государственной корпорации "Укрбуд". Так, на митинге собрались инвесторы более 20 жилых комплексов госкомпании “Укрбуд” в связи с полной остановкой строительства жилкомплексов, переносом сроков ввода в эксплуатацию объектов и так далее. Среди митингующих: ветераны АТО, переселенцы, граждане иностранных государств, многодетные семьи, лица с инвалидностью.