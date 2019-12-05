Пользователи соцсетей просят СБУ отреагировать. В филармонии города Одесса на 9 февраля 2020 года запланирован концерт российской музыкальной группы “Воровайки“. В репертуаре артисток есть ряд украинфобских песен. Кроме Одессы, “Воровайки“ собираются выступить в Киеве, Харькове, Николаеве. Об этом сообщает Думская. Одесситы в соцсетях обращаются к Службе безопасности Украины с просьбой отреагировать на планы российских артисток. Для примера, отрывок из песни “Хохлы“: “Севастополь славный, колыбель для флота. Защищали город воины и босота Смелости нам хватит, хватит интересу, Если будет надо, заберем Одессу. А у них в почете денежки да сало. Как же жить чубатым — стало денег мало“. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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