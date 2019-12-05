 Украинфобская группа из РФ планирует гастроли по Украине - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Украинфобская группа из РФ планирует гастроли по Украине
05.12.2019 15:21
Пользователи соцсетей просят СБУ отреагировать.

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В филармонии города Одесса на 9 февраля 2020 года запланирован концерт российской музыкальной группы “Воровайки“. В репертуаре артисток есть ряд украинфобских песен.

Кроме Одессы, “Воровайки“ собираются выступить в Киеве, Харькове, Николаеве.

Об этом сообщает Думская.

Одесситы в соцсетях обращаются к Службе безопасности Украины с просьбой отреагировать на планы российских артисток.

Для примера, отрывок из песни “Хохлы“:

“Севастополь славный, колыбель для флота.

Защищали город воины и босота

Смелости нам хватит, хватит интересу,

Если будет надо, заберем Одессу.

А у них в почете денежки да сало.

Как же жить чубатым — стало денег мало“.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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