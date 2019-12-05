Но, конечно, можно попробовать его уже и через неделю после выпекания.

Медовый рождественский кекс

Для приготовления кекса возьмите 350 грамм размягченного сливочного масла,350 грамм сахара, 5-6 яиц, 350 грамм муки (и дополнительно муку для обваливания сухофруктов), 3 столовые ложки жидкого меда, столовую ложку ванильного экстракта, чайную ложку разрыхлителя плюс сливочное масло для смазывания кексов и формы. А также 400 грамм цукатов, изюма – по 200 грамм темного и белого, 100 грамм вяленой вишни, 60 грамм миндаля, чайную ложку корицы, пол чайной ложки имбиря, специи по вкусу – мускатный орех, гвоздика – по щепотке, ром или коньяк для замачивания сухофруктов, сахарную пудру для украшения.

Смешайте все сухофрукты и орехи и замочите их на ночь в алкоголе, можно даже на несколько дней. Миндаль поджарьте и перебейте в муку. В миксер выложите мягкое масло и взбейте его до пышности. Постепенно добавляйте сахар, продолжая взбивать. Вбейте по одному яйцу, снова все перебивая блендером или миксером. Добавьте мед и ваниль.

Муку смешайте с разрыхлителем и специями, просейте. Постепенно добавляйте смесь в тесто и вымешивайте. Добавьте измельченный миндаль. Сухофрукты высушите полотенцем и смешайте с мукой. В 3 приема вмешайте сухофрукты в тесто, перемешивая.

Смажьте формы сливочным маслом и присыпьте мукой, заполните их тестом на две трети. Разогрейте духовку до 150 градусов и выпекайте кексы в течение полутора часов, готовность проверяйте зубочисткой. Готовые кексы остудите и выньте из форм. Щедро присыпьте кексы сахарной пудрой и заверните в пергамент или фольгу, уберите в прохладное место для вызревания. Через месяц кексы будут полностью готовы.

Дрезденский штоллен

На немецкий традиционный кекс вам нужно взять 200 грамм сливочного масла, 2 яйца, цедру двух лимонов, 300 грамм смеси цукатов, изюма и орехов, 100 мл рома, 500 грамм муки, 200 мл молока, 200 грамм сахара, пятую часть чайной ложки соли, чайную ложку сухих дрожжей, чайную ложку специй на вкус – имбирь, ваниль, мускат.

Замочите цукаты и орехи в алкоголе хотя бы за сутки до выпечки. Перемешайте 150 грамм сахара, сухие специи, ваниль, цедру лимонов и соль. 150 грамм масла нагрейте до комнатной температуры, но не топите. Половину молока взбейте с яйцами. Поставьте опару: 100 мл теплого молока смешайте с сухими дрожжами, 2 столовыми ложками муки и столовой ложкой сахара – поставьте ее в теплое место. Смешайте масло, сахар со специями, молоко с яйцами и опару, добавьте 500 грамм муки и вымешайте тесто.

Поставьте тесто подходить на 2 часа. Затем тесто обомните и добавьте цукаты с орехами. Разделите тесто на 2 части, сформируйте 2 батона. Выложите батоны на противень и дайте тесту подойти в течение получаса. Выпекайте штоллены при температуре 160 градусов в течение часа. Растопите сливочное масло и пропитайте теплые штоллены. Остывшие кексы щедро обсыпьте пудрой, заверните в пергамент или фольгу и уберите в прохладное место на ближайшие недели.

Творожный рождественский кекс

Вам понадобится 250 грамм творога, 100 грамм сливочного масла, 125 грамм сахара, 200 грамм муки, 2 яйца, полторы чайные ложки разрыхлителя, пол чайной ложки соды, 50 грамм кураги, 50 грамм изюма, 50 грамм вяленой клюквы, 150 мл рома, чайная ложка апельсиновой цедры, щепотка соли, столовая ложка сахарной пудры.

Порубите мелко курагу, смешайте с изюмом и залейте алкоголем за сутки до выпечки. Разомните творог, добавьте масло и разотрите. Добавьте сахар и снова перетрите. Введите яйца и вымешайте тесто. Просейте муку, добавьте разрыхлитель, соду и соль. Замесите густое тесто. Добавьте в тесто сухофрукты и цедру, снова все вымешайте.

Можно сформировать батоны, а можно выпекать кексы в формах при температуре 180 градусов в течение 45-60 минут. Остудите кексы и посыпьте их пудрой. Творожный кекс можно есть сразу, а можно также оставить дозревать.

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