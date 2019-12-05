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|У Зеленского планируют менять Конституцию после нормандского саммита
|05.12.2019 18:28
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Команда президента Владимира Зеленского готова проводить конституционную реформу по итогам саммита в “нормандском формате“. Однако эти изменения в любом случае ограничатся вопросами децентрализации, в частности в отношении ОРДЛО.
Об этом заявил помощник президента Украины Андрей Ермак на встрече в Лондоне, организованной Chatham House и “Украинской призмой“, пишет “Европейская правда“.
По словам Ермака, данное требование следует выполнить, поскольку оно предусмотрено минскими договоренностями.
“Украина готова выполнить положение “минских договоренностей“, которое предусматривает проведение конституционной реформы в части децентрализации“, - заявил он.
“Отдельные районы Донецкой и Луганской области могут получить дополнительные полномочия. Но это никогда не будет означать, что это будет федерализация или какая-то автономия“, - пояснил Ермак.
Он также выразил уверенность, что подобные изменения не будут нести в себе угрозу целостности Украины.