Работодатели-аферисты продолжают охоту на украинцев. Ищущим предлагают высокую зарплату, удобный график и условия. А в результате жертвам приходится платить из собственного кармана.

Тестовое задание СММщицы Марии Денищенко украл ее же работодатель. Девушке предложили продвигать в социальной сети иностранный бренд. Попросили написать 20 рекламных публикаций и подобрать фото.

"Они сказали, что их несколько не устраивает, нужно было бы доработать, но на собеседование меня так и не позвали. Через месяц я увидела, что эти публикации таки выходят в социальной сети. Я пыталась писать, но они меня заблокировали", – рассказывает Мария.

Чтобы получить должность менеджера по продажам ткани, будущий работодатель предложил Наталье пройти двухдневный тренинг. Стоимость обучения – 1000 гривен.

"Эту тысячу гривен я должна была заплатить. Меня пригласили пройти стажировку, у меня появились свои клиенты, которые делали заказы, но так как у меня официального оформления не было, то зарплату я тоже не получила. Мне сказали, что я не подхожу", – делится своей историей Наталья Дубина, жительница Киева.

Все, что осталось у Натальи – конспект по лекции "Успешный продавец".

Еще одна схема обмана от псевдо-работодателя – собеседование по телефону. Вам ставят несколько вопросов и с вашего мобильного счета исчезают все деньги

Чаще только на такой крючок попадают мамы в декретах и те соискатели, которым нравится работать дома. Им предлагают заполнения анкет, тестирования, просмотр рекламного видео. В начале работы просят 200 гривен. В качестве подтверждения серьезности намерения работать.

Юлия Дрожжина, знаток по трудоустройству:

"Например сейчас будут новогодние праздники и вам могут могут предложить работу – изготавливать новогодние открытки. Но если вам говорят, что для того чтобы их производить вам нужно купить какую-то конкретную бумагу, ножницы и клей именно в этой компании, то это звоночек задуматься".

На ловушку должно указывать и заоблачная зарплата минимума обязанностей. Эксперт также советует всегда подписывать трудовой договор. Даже если вы согласились на испытательный срок. Документ, в случае обмана, поможет наказать недобросовестного работодателя, который отказывается рассчитаться, и за стажировку – отметили в новостях «Сегодня» на телеканале «Украина».

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