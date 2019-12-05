Сегодня, 5 декабря, День рождения “короля мультипликации“ американского художника-мультипликатора, кинорежиссёра, актёра, сценариста и продюсера Уолта Диснея, который основал компанию Walt Disney Productions.

Уолт Дисней стал создателем первых в истории кинематографа звукового и музыкального мультфильмов. Дисней снял 111 фильмов и был продюсером ещё 576 картин.

Выдающиеся заслуги Диснея в области киноискусства отмечены 26 статуэтками “Оскар“ и престижной премией имени Ирвинга Тальберга.

Предлагаем вам подборку малоизвестных фактов, касающихся самого Уолта Диснея и его известных героев:

- Мышонка Микки Мауса, который является логотипом и символом компании Disney, изначально звали Мортимер Маус - имя героя предложила сменить жена Диснея, чтобы оно не звучало так “помпезно“.

- После дебюта Микки Мауса в 1928 году он еще 19 лет говорил голосом самого Уолта Диснея, а затем из-за проблем с горлом - Дисней доверил озвучку Джимми Макдональду.

- Микки Маус регулярно присутствует во многих картинах студии - ушки Микки или его тень как бы случайно мелькает в кадре.

- Дисней 23 года уговаривал писательницу Памелу Трэверс продать ему права на экранизацию книги “Мэри Поппинс“. Фильм вышел на экраны в 1964-м. История взаимоотношений Памелы Трэверс и Уолта Диснея легла в основу ленты “Спасти мистера Бэнкса“, в которой “короля мультипликации“ воплотил Том Хэнкс.

- Дисней был одним из основателей Киноальянса по сохранению американских идеалов - общественной организации, созданной в 1944 году для защиты индустрии от влияния коммунистов.

- Дисней был очень скрупулезен и фанатично соблюдал детали. Так, урны для мусора в парке развлечений “Диснейленд“ стоят ровно в 25 шагах от лотков с хот-догами - такое расстояние рассчитал сам Дисней, поскольку ровно за 25 шагов он съедал горячую сосиску.

- Идею создать парк аттракционов для детей и взрослых Диснею подсказали его дочери. Сама задумка появилась в 30-е годы, а реализация заняла около 20 лет. Открытие первого Диснейленда в Анахайме, на юге от Лос-Анджелеса, состоялось 18 июля 1955 года. Первые отзывы в пресс были негативными: желающих посетить Диснейленд оказалось настолько много, что организаторы не смогли обеспечить им максимальный комфорт и питьевую воду. Правда, на следующий день после открытия посетители стали собираться под Диснейлендом с самого утра, за весь день парк посетили более 50 тыс. человек.

- Согласно ежегодной статистике, в калифорнийской Диснейленде теряется 6 тыс. мобильных телефонов, 3,5 тыс. цифровых камер и 18 тыс. головных уборов.

- Уолт Дийней скончался от рака легких. В последние моменты жизни гений уже не мог разговаривать - и писал на бумаге. Последними написанными Диснеем словами были “Курт Рассел“. Что хотел этим сказать Уолт Дийней - до сих пор загадка для биографов и самого актера. В год смерти Диснея 10-летний Рассел подписал договор со студией Disney на участие в детских шоу.

- После смерти своего основателя студия Disney отказалась от демонстрации курения и сигарет в своих картинах.

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