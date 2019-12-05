Деловые Сводки
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|В РФ расследуют хищения офицерами оружия и военной техники на Донбассе - ГУР
|05.12.2019 21:14
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Российское военнок командование, которое курирует наемников-боевиков находящихся на Донбассе, расследует факты злоупотребления служебным положением со стороны высшего офицерского состава. Их подозревают в причастности к хищению оружия, военной техники и материально-технических средств.
Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны полковник Дмитрий Гуцуляк со ссылкой на данные Главного управления разведки Минобороны.
“По сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в конце ноября этого года российское командование под предлогом внеочередной ротации, отозвало из командировки ряд офицеров ВС РФ, которые выполняли обязанности должностных лиц в органах управления (штабах) соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК“, - рассказал Гуцуляк.
По информации Главного управления разведки МОУ, настоящей причиной отправки указанных лиц в РФ является проведение расследований по фактам злоупотребления высшим офицерским составом служебным положением, их причастности к хищениям.
“В частности, в течение прошлого месяца российскими контрольно-ревизионными комиссиями при проверке соединений и частей 1 и 2 АК обнаружены факты недостатка боеприпасов и сотен единиц стрелкового оружия, необоснованного списания горюче-смазочных материалов и материальных средств“, - отметил представитель Минобороны.