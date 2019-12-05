В Киеве голландские специалисты переместили готовые пролеты 0-1 и 1-2 Шулявского путепровода в проектное положение, соединив их с пролетом над проспектом Победы. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Конструкцию весом более 540 тонн буквально за 40 минут переместили в проектное положение. После стыковки частей моста начнутся дорожные работы: устройство асфальтобетонного покрытия и установка технических средств организации дорожного движения. В настоящее время продолжается строительство подходов путепровода с улиц Вадима Гетьмана и Александра Довженко, левоповоротных и правоповоротных съездов. Специалисты прокладывают инженерные сети, в частности, контактную сеть и наружное освещение", – говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что постоянная комиссия Киеврады по вопросам бюджета и социально-экономического развития рассмотрела вопрос выкупа цеха № 5 акционерного общества "Первый киевский машиностроительный завод" и приняла положительное решение – рассказали в новостях «Сегодня» на телеканале «Украина».

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