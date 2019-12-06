Есть долг – будешь мерзнуть. В Ровно частные тепловики начали борьбу со злостными неплательщиками. Пошли по квартирам, владельцы которых задолжали в общей сложности более 100 тысяч гривен.

Мастер блокирует подачу тепла в квартиру, хозяин которой накопил более 7000 гривен долга и проигнорировал предупреждения об отключении. Об отключении должника обязаны предупредить за три дня. Обычно коммунальщикам, которые приходят к неплательщикам, двери просто не открывают. Поговорить удалось только с двумя должниками. Леонид задолжал 20 тысяч гривен. Пояснил, что не имел постоянной работы, но пообещал заключить соглашение о реструктуризации долга и медленно рассчитаться. Коммунальщики поверили и пока тепло в его квартиру подают.

Отключение должников в Ровно может оказаться неэффективным. Ведь только в шести домах со только города коммунальщики имеют техническую возможность ограничить подачу теплоносителя в одну квартиру.

Некоторые из должников решили перехитрить мастеров – шкафчики, где есть вентили, просто закрыли:

"Мы не можем, шкаф закрыт. Это владельцы забрали. Сейчас спрашиваем. Возможно, у кого есть ключи, в других квартирах".

Жители Ровно задолжали более 100 миллионов гривен за отопление. Чтобы получить газ на этот месяц, тепловики взяли в кредит 30 миллионов. Но этого мало. Поэтому и решили "трясти" должников.

Светлана Сирота, спикер "Ровнотеплоэнерго" в новостях «Сегодня» на телеканале «Украина»:

"Если в этом месяце не будет достаточного уровня оплаты – будут плакать, будут просить, "Ровнотеплоэнерго" на эту ситуацию никак не повлияет. "Нафтогаз" перекроет газ и отопление не будет ни у кого".

Уже через час после отключения тепла хозяин квартиры окончательно рассчитался. Поэтому схема работает – говорят коммунальщики и собираются практиковать ее в дальнейшем.

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