Об этом в четверг, 5 декабря, сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

«Шевченковским районным судом города Киева избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 400 тыс. грн водителю автомобиля Porsche Cayenne, подозреваемого в совершении смертельного ДТП в г. Буча», - говорится в сообщении.

По данным следствия, 3 декабря текущего года подозреваемый, выезжая с второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущество в движении автобусу и допустил столкновение, в результате чего двое пассажиров рейсового автобуса погибли на месте происшествия.

В этот же день водитель автомобиля задержан, ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель нескольких лиц).

Проводится досудебное расследование.

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